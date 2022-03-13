Українська сторона робить все можливе для того, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна відбулася якомога швидше.

В ефірі телеканалу ICTV радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна хоче зберегти життя мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

– Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Ми хочемо, щоб не вбивали юдей та не руйнували нашу інфраструктуру, – заявив він.

Подоляк наголосив, що українська сторона шукає місце проведення переговорів між президентами з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для нашої держави позиції.

– Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися та опрацювати вже кінцеві положення мирного договору, – сказав він.

Радник очільника Офісу президента переконаний, що Зеленський не підпише неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої зустрічі.