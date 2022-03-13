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Факти / Україна / Політика

Подоляк: Україна робить все, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася якомога швидше

Юля Захарченко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Українська сторона робить все можливе для того, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна відбулася якомога швидше.

В ефірі телеканалу ICTV радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна хоче зберегти життя мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

– Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Ми хочемо, щоб не вбивали юдей та не руйнували нашу інфраструктуру, – заявив він.

Подоляк наголосив, що українська сторона шукає місце проведення переговорів між президентами з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для нашої держави позиції.

– Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися та опрацювати вже кінцеві положення мирного договору, – сказав він.

Радник очільника Офісу президента переконаний, що Зеленський не підпише неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої зустрічі.

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Фото: Офіс президента

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