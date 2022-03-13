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Факти / Україна / Суспільство

Обстріли у Сумах: у місті великі проблеми з постачанням води та електрики

Юля Захарченко редакторка стрічки
Кран вода

Російські війська повністю зруйнували ТЕЦ та електропідстанцію в Охтирці, теплоносій на території міста відсутній. У Сумах – великі проблеми з постачанням води та електрики, а у Тростянці – немає світла.

Очільник Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький розповів про ситуацію у регіоні після обстрілів комунальної інфраструктури ворожою армією.

– У місті Охтирка ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями, – зазначив він.

У Лебедині здійснюють комунальні роботи – бригади Обленерго продовжують працювати над відновленням електропостачання у місті та області.

Тростянець — світла немає. Орки знищили основні комунікації. Суми — великі проблеми з водопостачанням та електропостачанням. Аварійні бригади працюють, – розповів Живицький.

Станом на ранок 13 березня 2022 року, без електропостачання у Сумській області залишаються близько 22,5 тис. абонентів.

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Фото: Depositphotos

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