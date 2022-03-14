ЗСУ завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі ворога з метою порушення системи логістичного забезпечення. Про це під час брифінгу заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін.

— Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. ЗС України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах, – Ред.) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За попередню добу угрупованням Повітряних сил ЗС України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати, – заявив він.

Матюхін зазначив, що війська РФ значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля загарбників були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

— Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки, — зауважив офіцер.

Він додав, що з військовослужбовцями РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, проводять заходи досудового дізнання.

— Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС Росії виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ у місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Матюхін зазначив, що в лавах ЗС РФ є величезна кількість військовослужбовців, які не хочуть воювати, та протягом всього часу, який вони перебувають в Україні, не мають жодної інформації ні про реальний стан справ, ні про можливість скласти зброю.