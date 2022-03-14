У неділю, 13 березня, завершилася 18-та доба героїчного протистояння українського народу вторгненню військ РФ.

Згідно із даними Генштабу ЗСУ, для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну” для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу “ветерана війни”, додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.

– Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР Іскандер з території Білорусі, – повідомили у Генштабі.

На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС РБ вздовж Державного кордону України.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку Збройних Сил України противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.