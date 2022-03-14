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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати лікарняні та декретні під час військового стану в Україні

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Як отримати лікарняні та декретні під час військового стану в Україні

Лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами під час військового стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

– Під час воєнного стану ті працівники, чиї роботодавці не змогли опрацювати лікарняний та подати за ними заяву-розрахунок, можуть звернутися до Фонду соціального страхування України та отримати безпосередньо від нього виплату “лікарняних” або допомоги з вагітності та пологів, – йдеться у повідомленні.

Для отримання виплат у такій ситуації необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення Фонду соцстрахування за місцем тимчасового перебування в результаті переміщення через бойові дії, за місцем реєстрації або в іншому зручному місці.

Безпосередньо працівнику можуть бути нараховані: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога з тимчасової втрати працездатності та допомога на поховання.

Кошти Фонд перерахує на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Для призначення матеріального забезпечення застраховані особи мають мати при собі паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний. Також варто підготувати копії таких документів:

  • першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи у цьому випадку не вимагається.

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Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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