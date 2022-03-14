Предстоятель православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній розповів, чи вважається гріхом бажати смерті російським агресорам.

Епіфаній сказав, що наразі постає запитання – чи є гріхом вбивство тих, хто прийшов на нашу українську землю.

– Ми, як народ, не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами, але оскільки вони прийшли до нас, ми захищаємося. Захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою Богом дану українську землю. Ми знаємо з писання, сам Господь сказав, що немає більшої любові, ніж тих, хто віддасть душу за друзів своїх. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати – це не гріх убивати ворога, – сказав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що ми не прагнемо чужого і хочемо бути господарями на своїй землі, мати єдину незалежну українську державу.

– Той, хто прийшов до нас зі злом, із мечем, він від цього меча й загине. Ми молимося за українське військо, щоб Господь зміцнював їхні духовні сили і надавав їм натхнення вільно служити українській державі, охороняючи наш український народ і територіальну цілісність. Церква молиться, церква благословляє всіх на цей подвиг, оскільки це заповідане самим Богом, – наголосив митрополит.

Раніше Епіфаній звернувся до захисників України, до всіх православних людей зі словами підтримки та віри в нашу перемогу над російським агресором.