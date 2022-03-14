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Факти / Україна / Суспільство

Захищати – це не гріх: Епіфаній сказав, чи можна бажати смерті агресору

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Митрополит Епіфаній

Предстоятель православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній розповів, чи вважається гріхом бажати смерті російським агресорам.

Епіфаній сказав, що наразі постає запитання – чи є гріхом вбивство тих, хто прийшов на нашу українську землю.

– Ми, як народ, не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами, але оскільки вони прийшли до нас, ми захищаємося. Захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою Богом дану українську землю. Ми знаємо з писання, сам Господь сказав, що немає більшої любові, ніж тих, хто віддасть душу за друзів своїх. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати – це не гріх убивати ворога, – сказав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що ми не прагнемо чужого і хочемо бути господарями на своїй землі, мати єдину незалежну українську державу.

– Той, хто прийшов до нас зі злом, із мечем, він від цього меча й загине. Ми молимося за українське військо, щоб Господь зміцнював їхні духовні сили і надавав їм натхнення вільно служити українській державі, охороняючи наш український народ і територіальну цілісність. Церква молиться, церква благословляє всіх на цей подвиг, оскільки це заповідане самим Богом, – наголосив митрополит.

Раніше Епіфаній звернувся до захисників України, до всіх православних людей зі словами підтримки та віри в нашу перемогу над російським агресором.

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Фото: УНІАН

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