Президент України Володимир Зеленський 15 березня виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force.

Він наголосив, що вдячний кожному за підтримку та допомогу, яку Україна отримує. За його словами, українці завжди пам’ятатимуть, хто прийшов на допомогу у цей найскладніший час.

— Російське вторгнення зруйнувало абсолютно все, на чому трималася безпека у нашому регіоні. Впевнений, що й міжнародна безпека. Вагу організації, на яку ми всі сподівалися, сили міжнародних конвенцій поставили під сумнів і наймогутніший альянс світу – НАТО. Альянс чи деякі його члени, схоже, загіпнотизовані Росією. Ми чуємо дуже багато міркувань про третю світову війну, про те, що вона нібито-то може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет та літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною, а російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста і вбивати людей.

Зеленський зауважив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. За його словами, український народ теж починає це розуміти.

— Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда, і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та наших партнерів, які нам допомагають, – зазначив він.

Він наголосив, що Україна робить зараз все, щоб захистити своє небо. Для цього влада наразі робить все, щоб отримати літаки та ППО.