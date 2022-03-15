Четверте загальнонаціональне опитування українців в умовах війни, проведене Соціологічною групою Рейтинг 12-13 березня показало, що:
- 76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів. Лише 15% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.
- В період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер наші громадяни бачать Україну серед країн-лідерів Європи (34%) і середнячків (42%), тоді як ще два місяці відводили їй місце аутсайдерів. Водночас, 63% вважають Україну лідером серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили її переважно серед середнячків.
- Абсолютна більшість підтримують ініціативу надання містам статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну (92%). В усіх регіонах така ініціатива отримала максимальну підтримку. Це унікальний шанс – творити нову історію через нових героїв, які об’єднають всі регіони.
- 56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважає, що мета нападу – окупація України і приєднання до РФ. Тільки 15-17% думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну. Тих хто вважає, що вторгнення мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.
- Завершення війни більшість бачить у досягненні компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%), водночас, майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% – погодитись на більшість вимог рф.
- Більшість українців вважають, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.
- Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Ро здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.
Підтримка вступу України до НАТО за останні 2 тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.
Джерело: Рейтинг