Четверте загальнонаціональне опитування українців в умовах війни, проведене Соціологічною групою Рейтинг 12-13 березня показало, що:

76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів . Лише 15% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Це найвищий показник за усю історію замірів Лише протилежної думки, – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного. В період війни значно зросла самооцінка населення . Тепер наші громадяни бачать Україну серед країн-лідерів Європи (34%) і середнячків (42%), тоді як ще два місяці відводили їй місце аутсайдерів. Водночас, 63% вважають Україну лідером серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили її переважно серед середнячків.

. Тепер наші громадяни бачать Україну серед країн-лідерів Європи (34%) і середнячків (42%), тоді як ще два місяці відводили їй місце аутсайдерів. Водночас, вважають Україну лідером серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили її переважно серед середнячків. Абсолютна більшість підтримують ініціативу надання містам статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну (92%). В усіх регіонах така ініціатива отримала максимальну підтримку. Це унікальний шанс – творити нову історію через нових героїв, які об’єднають всі регіони.

В усіх регіонах така ініціатива отримала максимальну підтримку. Це унікальний шанс – творити нову історію через нових героїв, які об’єднають всі регіони. 56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважає, що мета нападу – окупація України і приєднання до РФ. Тільки 15-17% думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну. Тих хто вважає, що вторгнення мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Ще половина вважає, що мета нападу – окупація України і приєднання до РФ. Тільки думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, – провокування НАТО на війну. Тих хто вважає, що вторгнення мало за мету захистити російськомовних – лише Завершення війни більшість бачить у досягненні компромісів на переговорах із залученням інших країн (64 %), водночас, майже третина вважає , що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% – погодитись на більшість вимог рф.

%), водночас, майже , що варто відмовитися від переговорів і і лише – погодитись на більшість вимог рф. Більшість українців вважають, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу ( 86% ) і Криму ( 80% ). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

вважають, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу ( ) і Криму ( ). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи. Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Ро здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Підтримка вступу України до НАТО за останні 2 тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Джерело: Рейтинг