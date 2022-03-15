Четвертый общенациональный опрос украинцев в условиях войны, проведенный Социологической группой Рейтинг 12-13 марта показал, что:

76% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Лишь 15% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и возрастных группах доминирует оценка направления как правильного.

опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Лишь противоположного мнения, – затруднились оценить. Во всех регионах и возрастных группах доминирует оценка направления как правильного. В период войны значительно возросла самооценка населения. Теперь наши граждане видят Украину среди стран-лидеров Европы ( 34% ) и середнячков ( 42% ), в то время как еще два месяца отводили ей место аутсайдеров. В то же время, 63% считают Украину лидером среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели ее преимущественно среди середнячков.

) и середнячков ( ), в то время как еще два месяца отводили ей место аутсайдеров. В то же время, считают Украину лидером среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели ее преимущественно среди середнячков. Абсолютное большинство поддерживают инициативу предоставления городам статуса города-героя ( 93% ) и переименования улиц в честь Героев, которые сейчас защищают Украину ( 92% ). Во всех регионах подобная инициатива получила максимальную поддержку. Это уникальный шанс – творить новую историю из-за новых героев, которые объединят все регионы.

) и переименования улиц в честь Героев, которые сейчас защищают Украину ( ). Во всех регионах подобная инициатива получила максимальную поддержку. Это уникальный шанс – творить новую историю из-за новых героев, которые объединят все регионы. 56% считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины. Еще половина считает, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к РФ. Только 15-17% полагают, что РФ преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% – провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение имело целью защитить русскоязычных – всего 2% .

считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины. Еще половина считает, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к РФ. Только полагают, что РФ преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, – провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение имело целью защитить русскоязычных – всего . Завершение войны большинство видит в достижении компромиссов на переговорах с привлечением других стран ( 64% ), в то же время почти треть считает, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий и только 1% — согласиться на большинство требований России.

), в то же время почти треть считает, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий и только — согласиться на большинство требований России. Большинство украинцев считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса ( 86% ) и Крыма ( 80% ). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.

) и Крыма ( ). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена. Половина опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россий совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). Только 22% вообще отвергают такую ​​вероятность, это, прежде всего, старшие люди.

Поддержка вступления Украины в НАТО за последние две недели несколько сократилась с рекордных 76% до 72%. Основная причина – отсутствие решения о закрытии неба над Украиной, которого требует почти 90% украинцев.

Источник: Рейтинг