Четвертый общенациональный опрос украинцев в условиях войны, проведенный Социологической группой Рейтинг 12-13 марта показал, что:
- 76% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Лишь 15% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и возрастных группах доминирует оценка направления как правильного.
- В период войны значительно возросла самооценка населения. Теперь наши граждане видят Украину среди стран-лидеров Европы (34%) и середнячков (42%), в то время как еще два месяца отводили ей место аутсайдеров. В то же время, 63% считают Украину лидером среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели ее преимущественно среди середнячков.
- Абсолютное большинство поддерживают инициативу предоставления городам статуса города-героя (93%) и переименования улиц в честь Героев, которые сейчас защищают Украину (92%). Во всех регионах подобная инициатива получила максимальную поддержку. Это уникальный шанс – творить новую историю из-за новых героев, которые объединят все регионы.
- 56% считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины. Еще половина считает, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к РФ. Только 15-17% полагают, что РФ преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% – провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение имело целью защитить русскоязычных – всего 2%.
- Завершение войны большинство видит в достижении компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%), в то же время почти треть считает, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий и только 1% — согласиться на большинство требований России.
- Большинство украинцев считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.
- Половина опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россий совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). Только 22% вообще отвергают такую вероятность, это, прежде всего, старшие люди.
Поддержка вступления Украины в НАТО за последние две недели несколько сократилась с рекордных 76% до 72%. Основная причина – отсутствие решения о закрытии неба над Украиной, которого требует почти 90% украинцев.
Источник: Рейтинг