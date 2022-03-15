Сьогодні, 15 березня, очільники урядів Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша їдуть до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт уряду Польщі.

Крім того, до Києва приїде віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки, голова керівної партії Право і Справедливість Ярослав Качинський.

Також іноземні гості зустрінуться із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Мета візиту – підтвердити цілковиту підтримку всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України та надати широкий пакет підтримки українській державі та суспільству, – йдеться у повідомленні на сайті уряду Польщі.

Міжнародна спільнота поінформована про візит делегації через міжнародні організації, зокрема ООН.

Зазначимо, що це перший візит гостей такого рівня до Києва після початку війни в Україні.

Джерело: gov.pl