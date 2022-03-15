Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Прем’єри Польщі, Словенії та Чехії їдуть до Києва на зустріч із Зеленським

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Прем’єри Польщі, Словенії та Чехії їдуть до Києва на зустріч із Зеленським

Сьогодні, 15 березня, очільники урядів Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша їдуть до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт уряду Польщі.

Крім того, до Києва приїде віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки, голова керівної партії Право і Справедливість Ярослав Качинський.

Також іноземні гості зустрінуться із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Мета візиту – підтвердити цілковиту підтримку всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України та надати широкий пакет підтримки українській державі та суспільству, – йдеться у повідомленні на сайті уряду Польщі.

Міжнародна спільнота поінформована про візит делегації через міжнародні організації, зокрема ООН.

Зазначимо, що це перший візит гостей такого рівня до Києва після початку війни в Україні.

Читайте
Посилення санкцій для РФ та допомога Україні: Макрон провів розмову з Байденом та Зеленським

Джерело: gov.pl

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка