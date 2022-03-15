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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг

Валентина Летяк редакторка стрічки
Укрпошта вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг

Із 15 березня до 1 квітня 2022 року українці можуть оплатити комунальні послуги у відділеннях Укрпошти зі знижкою 50% на комісію, повідомив директор підприємства Ігор Смілянський.

За його словами, на сьогодні працюють 4 799 відділень Укрпошти, зокрема у Харкові, Сумах, Чернігові та інших містах.

– Президент оголосив заходи щодо підтримки бізнесу. А ми в свою чергу намагаємось підтримати і бізнес, і наших клієнтів. А тому з 15 березня до 1 квітня ви можете сплатити комунальні платежі з комісією вдвічі меншою, ніж у мирні часи (в будь-який час дня), – наголосив директор Укрпошти.

Смілянський також повідомив, що частину готівки, які отримує Укрпошта, особливо в оточених ворогом регіонах, одразу спрямовується на виплату пенсій.

Кабмін пообіцяв відшкодування комунальних витрат місцевим бюджетам тих громад, які приймають переселенців із районів активних бойових дій.

Йдеться про відшкодування всіх витрат, що пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля, які надаються з 1 березня 2022 року.

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Фото: Depositphotos

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