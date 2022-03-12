Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відшкодування комунальних витрат місцевим бюджетам тих громад, які приймають переселенців із районів активних бойових дій.

Про це поінформував сьогодні під час відеозвернення до українців президент Володимир Зеленський.

– Для підтримки тих українських громад, які приймають наших переселенців із районів бойових дій, уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що, згідно з попередньою оцінкою, компенсацію отримають громади щонайменше десяти областей України.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, своєю чергою, розповів, що на компенсацію комунальних витрат зможуть претендувати ті громади, які надали переселенцям безкоштовний прихисток у приміщеннях та будівлях комунальної форми власності.

Йдеться про відшкодування всіх витрат, що пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Громадам будуть відшкодовані витрати на комунальні послуги, які надаються з 1 березня 2022 року.

– Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування, – уточнив Чернишов.

Щоб отримати відшкодування, громадам потрібно буде:

• подати до військової адміністрації заяви, а також чеки чи скани на підтвердження оплати комунальних послуг;

• це потрібно зробити не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

У подальшому військові адміністрації надішлють дані по громадам до Мінрегіону, а міністерство готуватиме урядовий акт про виділення коштів.