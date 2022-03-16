Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в американському Конгресі запропонував США створити новий альянс. Він матиме назву United for peace (U-24) та надаватиме всю необхідну допомогу за 24 години.

— Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24 лютого. І було б справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покаране. Сьогодні світ не має таких інструментів, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні були захищати нас від війни. Але вони не працюють, а отже, зазначив він, потрібні нові інституції та союзи.

— Ми пропонуємо створити обʼєднання — U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно, – заявив Зеленський під час виступу.

За словами президента України, запропонований ним союз зміг би надавати допомогу у вигляді зброї, санкцій, гуманітарної чи політичної підтримки, фінансів, а також у випадку стихійних лих, гуманітарних криз чи епідемії.

— Якби вже зараз був створений такий союз — U-24, я вірю, що вдалося б врятувати тисячі життів. У нашій Україні. У багатьох інших країнах, – додав він.

Після свого виступу Зеленський показав американським законодавцям відеоролик про війну в Україні та ті звірства, які принесла на нашу землю путінська Росія.