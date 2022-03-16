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Факти / Україна / Суспільство

Бомбардування та вбивства українців – Зеленський показав Конгресу США відео звірств РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Одеса - їжаки протитанкові

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою перед Конгресом США. Це сталося сьогодні, 16 березня.

Глава Української держави протягом 11 хвилин промови розповів про актуальну ситуацію в Україні після трьох тижнів російського вторгнення та закликав до нових пакетів санкцій, щоб стримати російську військову машину.

Після свого виступу Зеленський показав американським законодавцям відеоролик про війну в Україні та ті звірства, які принесла на нашу землю путінська Росія.

У відео показано, як росіяни вбивають мирних українців – жінок, дітей та літніх людей.

Зазначимо, що Зеленський – перший президент іноземної держави, який виступав перед двома палатами Конгресу під час війни з часів прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

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