Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 24 день війни
Вбили Вбили
112 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Дія допомагає українцям у Польщі знайти роботу та відкрити бізнес

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дія допомагає українцям у Польщі знайти роботу та відкрити бізнес

З початку Російського вторгнення в Україну з країни виїхало близько трьох мільйонів людей. Багато з них вимушені були оселитися у сусідній Польщі.

Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті https://business.diia.gov.ua/poland-assistance .

Завдяки їй ви знайдете:

  • інформацію про працевлаштування та вакансії,
  • гарячу лінію інформаційної допомоги,
  • корисні посилання,
  • поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,
  • відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Діліться посиланням з тими, хто потребує допомоги в Польщі, та бережіть одне одного.

Польській уряд також прийняв низку законодавчих актів, що дозволяють українця м перебувати в країні легально, а також працевлаштовуватися і займатися бізнесом.

Допомагає в цьому Інформаційно-консультаційний центру Центр зайнятості Зелена лінія. Вона включає широкий спектр каналів зв’язку: телефон, електронна пошта, соціальні мережі та у формі чату з консультантом.

  • Гаряча лінія 19524
  • Портал Зелена лінія доступний за адресою: www.zielonalinia.gov.pl

Яка підтримка надається громадянам України

Набравши номер 19524 або зайшовши на вебсайт www.zielonalinia.gov.pl, ви можете отримати інформацію про:

  • вакансії,
  • навчання та перепідготовку,
  • форми підтримки з боку уряду праці,
  • права на ринку праці,
  • процедури працевлаштування іноземців,
  • інструменти ринку праці (включаючи стажування, ваучери, професійне навчання для дорослих, громадські роботи чи інтервенційні роботи).
Читайте
Для роботи та соцзахисту у Польщі: що таке PESEL та як його отримати українцям

Наразі інформація на порталі та допомога на гарячій лінії надається польською, російською та англійською мовами, але незабаром вона буде надаватися й українською мовою.

Гаряча лінія працює з 8:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю.

Джерело: Мінцифри

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка