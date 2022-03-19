З початку Російського вторгнення в Україну з країни виїхало близько трьох мільйонів людей. Багато з них вимушені були оселитися у сусідній Польщі.
Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті https://business.diia.gov.ua/poland-assistance .
Завдяки їй ви знайдете:
- інформацію про працевлаштування та вакансії,
- гарячу лінію інформаційної допомоги,
- корисні посилання,
- поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,
- відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.
Діліться посиланням з тими, хто потребує допомоги в Польщі, та бережіть одне одного.
Польській уряд також прийняв низку законодавчих актів, що дозволяють українця м перебувати в країні легально, а також працевлаштовуватися і займатися бізнесом.
Допомагає в цьому Інформаційно-консультаційний центру Центр зайнятості Зелена лінія. Вона включає широкий спектр каналів зв’язку: телефон, електронна пошта, соціальні мережі та у формі чату з консультантом.
- Гаряча лінія 19524
- Портал Зелена лінія доступний за адресою: www.zielonalinia.gov.pl
Яка підтримка надається громадянам України
Набравши номер 19524 або зайшовши на вебсайт www.zielonalinia.gov.pl, ви можете отримати інформацію про:
- вакансії,
- навчання та перепідготовку,
- форми підтримки з боку уряду праці,
- права на ринку праці,
- процедури працевлаштування іноземців,
- інструменти ринку праці (включаючи стажування, ваучери, професійне навчання для дорослих, громадські роботи чи інтервенційні роботи).
Наразі інформація на порталі та допомога на гарячій лінії надається польською, російською та англійською мовами, але незабаром вона буде надаватися й українською мовою.
Гаряча лінія працює з 8:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю.
Джерело: Мінцифри