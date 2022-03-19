З початку Російського вторгнення в Україну з країни виїхало близько трьох мільйонів людей. Багато з них вимушені були оселитися у сусідній Польщі.

Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті https://business.diia.gov.ua/poland-assistance .

Завдяки їй ви знайдете:

інформацію про працевлаштування та вакансії,

гарячу лінію інформаційної допомоги,

корисні посилання,

поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,

відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Діліться посиланням з тими, хто потребує допомоги в Польщі, та бережіть одне одного.

Польській уряд також прийняв низку законодавчих актів, що дозволяють українця м перебувати в країні легально, а також працевлаштовуватися і займатися бізнесом.

Допомагає в цьому Інформаційно-консультаційний центру Центр зайнятості Зелена лінія. Вона включає широкий спектр каналів зв’язку: телефон, електронна пошта, соціальні мережі та у формі чату з консультантом.