У неділю, 20 березня, на Херсонщині, Бердянську та Енергодарі місцеві жителі вийшли на мирні мітинги проти російських агресорів.

Як відбуваються ці акції протесту – читайте у нашому матеріалі.

Бердянськ

У Бердянську на протести 20 березня вийшло близько 200-250 людей. За даними видання Hromadske, яке посилається на місцеву мешканку та відеопідтвердження, яке вона представила, військові Росії почали бити українців та затримувати їх.

Мітингувальники зібралися на набережній Бердянська, на акції вони тримали прапори України та співали пісні, після чого вирушили до виконкому центральною вулицею – саме там знаходилися російські агресори.

Учасниця акції заявила, що ворогів ставало дедалі більше і вони почали оточувати людей.

Близько 60 учасників мітингу повернулися на набережну та після цього українців почали валити на землю, роздягати та обшукувати їхні речі.

Також окупанти відкрили стрілянину у повітря.

Решту людей відтіснили, погрожуючи вистрілити в ноги. За її словами, невідомо, що сталося з тими, кого обшукували та повалили. Вона припустила, що їх затримали – неподалік стояло два автозаки.

Херсонщина

На Херсонщині в тимчасово захопленій російським агресором Каховці також пройшли протести – на мітинг вийшли сотні людей.

Вони співали гімн та сперечалися з агресорами РФ.

Також вийшли висловитись проти захоплення жителі Херсона. Місто продовжує боротьбу з путінськими загарбниками.

Тисячі херсонців щодня збираються на центральній площі з плакатами та жовто-блакитними прапорами.

Подивіться – як звичайні люди голими зупиняють колони ворожої техніки! Тим часом рашисти продовжують залякувати мирних людей зброєю, стріляють у повітря та викрадають активістів. Але всі їхні спроби зламати херсонців марні.

Енергодар

Згідно з інформацією, опублікованою на каналі міського голови Енергодара Дмитра Орлова, 20 березня на мітинг проти російських загарбників зібралося півтори тисячі людей.

Уточнюється, що менш ніж за годину після заклику вийти на протест вони зібралися біля виконкому на мирну акцію, щоби сказати “Ні!” свавіллям агресорів і ще раз підтвердити непорушну істину, що Енергодар був і назавжди залишиться Україною.

– Міський голова Дмитро Орлов та його колеги, заступники зазначили: у тих реаліях, в яких працюють органи місцевого самоврядування зараз, щоб забезпечити комунальні, соціальні та медичні послуги навіть в умовах повної блокади Енергодару, викрадення людини, громадянина, посадової особи Івана Самойдюка, який успішно вирішував величезний блок соціальних проблем – це провокація, яка повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. І якщо до завтра його не звільнять, такі акції стануть безстроковими та цілодобовими, – наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що незважаючи на те, що акція мала виключно мирний характер, ближче до її завершення, коли люди почали розходитися по домівках, приїхали російські військові та спробували схопити кількох учасників заходу та запхати їх у машину.

– Але ж сотні людей стали щільною стіною і буквально відбили своїх земляків від полону! Окупанти почали стріляти у повітря і змушені були залишити свої загарбницькі спроби ув’язнення мирних громадян, – сказано у заяві.

На опублікованих у Telegram-каналі відео можна побачити, що агресори, злякавшись реакції місцевих жителів, сховалися в автомобіль з літерою Z і поспішно поїхали з місця мітингу.

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Фото: міський голова Енергодару

Джерело: Факти ICTV, міський голова Енергодару, Hromadske