У деяких містах України їжі вистачає не більше ніж на 3-4 дні. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на дані неурядового гуманітарного агенства Mercy Corps.

— Однією з наших найбільших проблем зараз є вразливість ланцюжка постачання. Ми знаємо, що в більшості районів, де відбуваються найбільш інтенсивні бойові дії, запасів предметів першої необхідності, як-от харчі, може бути не більше ніж на три-чотири дні, – заявив радник з гуманітарного реагування в Україні Стів Гордон, який зараз перебуває у Харкові.

За його оцінками, щонайменше 70% населення Харкова та Сум повністю залежить від допомоги.

— Такі міста, як Суми, де 800 тис. людей зараз майже повністю залежать від щоденної допомоги. Містам потрібно щонайменше на місяць їжі, яка зберігається на різних складах на випадок, якщо вони потраплять під обстріл, – сказав Гордон.

Він також зазначив, що зараз немає високоефективної, скоординованої міжнародної допомоги, яка б охоплювала всю Україну.