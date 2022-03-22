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Факты / Украина / Общество

По меньшей мере 70% населения Харькова и Сум зависит от помощи — Корпус Милосердия

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Харків після бомбування

В некоторых городах Украины еды хватает не более чем на 3-4 дня. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на данные неправительственного гуманитарного агентства Mercy Corps.

— Одной из наших самых больших проблем сейчас является уязвимость цепочки снабжения.

Мы знаем, что в большинстве районов, где происходят наиболее интенсивные боевые действия, запасов предметов первой необходимости, таких как продукты питания, может быть не более чем на три-четыре дня, – заявил советник по гуманитарному реагированию в Украине Стив Гордон, который сейчас находится в Харькове.

По его оценкам, не менее 70% населения Харькова и Сум полностью зависит от помощи.

— Такие города как Сумы, где 800 тыс. человек сейчас почти полностью зависят от ежедневной помощи. Городам нужно минимум на месяц еды, которая хранится на разных складах на случай, если они попадут под обстрел, – сказал Гордон.

Он также отметил, что сейчас нет высокоэффективной, скоординированной международной помощи, которая охватывала бы всю Украину.

— Хотя ООН оказывает помощь в некоторых сферах, мы видим, что из-за провала гуманитарных коридоров многие выживают только благодаря поддержке небольших украинских организаций гражданского общества, таких как церковные группы, которые координируют такие важные поставки, как продукты питания и медицинские припасы. Эти удивительные волонтерские сети работают упорно, но на грани своих сил, – добавил он.

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Источник: CNN

Фото: УНИАН

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