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Факти / Україна / Суспільство

Огидний цинізм окупантів: Зеленський про втрати РФ та перемоги ЗСУ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Огидний цинізм окупантів: Зеленський про втрати РФ та перемоги ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове звернення, яке почав з привітання співробітників СБУ. 25 березня відомство святкує 30 річницю створення.

– Хочу розпочати це звернення зі слів привітання. Від себе та від вашого імені, усіх наших громадян України , працівникам Служби безпеки України. Сьогодні – їхній день. 30 років тому саме 25 березня була заснована Служба безпеки нашої держави, – зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що співробітники служби героїчно себе показують всі вісім років війни з РФ, зокрема з моменти її повномасштабного вторгнення.

– І будемо памʼятати завжди всіх працівників Служби, які загинули за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії, – заявив президент.

 

 

 

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