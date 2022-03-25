У місті Ізюм (Харківська область), довкола якого точаться важкі бої, два місцеві депутати, колишній міський голова, а також колишній міліціонер пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Він нагадав, що вже понад два тижні Ізюм перебуває у блокаді ворога. При цьому північна частина міста окупована військами РФ.

Влада міста намагається організувати доставку гуманітарної допомоги та евакуацію мешканців. Водночас українські військові героїчно захищають Ізюм та протистоять спробам ворога повністю окупувати місто.

– Але тим часом у самому місті зараз відбувається злочин! Державна зрада! Депутати Анатолій Фомичевський і Юрій Козлов, разом із колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та ексмером Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами, – наголосив Стрельник.

За його словами, вказані особи:

• надають військам РФ інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України;

• передають ворогу дані про місцевих підприємців, активістів, військовослужбовців територіальної оборони, а також про членів їхніх сімей;

• під видом надання “гуманітарної допомоги” збирають персональні дані жителів, які наразі залишилися в місті;

• поширюють дезінформацію серед місцевих мешканців, які перебувають без засобів зв’язку, що начебто державна та міська влада “здала” міста Київ, Харків та Ізюм;

• закликають всіх, хто зараз перебуває в заблокованому місті, співпрацювати з російськими загарбниками.

Максим Стрельник наголосив, що такі дії Фомичевського, Козлова, Соколова та Божкова є державною зрадою. У зв’язку з цим він звернувся до правоохоронних органів України із офіційною заявою щодо скоєння організованою групою осіб в Ізюмі злочину, передбаченого ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Стрельник також опублікував аналогічне відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка. Він також звернувся до правоохоронних органів та Служби безпеки України із закликом притягнути вказаних чотирьох осіб до відповідальності за законами воєнного часу.

Відомо, що Анатолій Фомічевський був представником партії ОПЗЖ, Юрій Козлов – Блоку Світличної Разом!, а Олександр Божков – Партії регіонів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, яким до Кримінального кодексу було включено статтю 111-1 Колабораційна діяльність. Вона передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність – свідому співпрацю з ворогом на шкоду власній державі.

Так, публічні заклики до підтримки дій держави-агресора та до співпраці з РФ караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Водночас якщо громадянин України добровільно займає посади (пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій) у створених РФ незаконних органах влади на тимчасово окупованій території, його можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років.

За здійснення інформаційної діяльності у співпраці з РФ та її окупаційними органами, спрямованої на підтримку держави-агресора, передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Напередодні ж Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ (до 12 років позбавлення волі). Цей документ ще повинен підписати президент.

Джерело: Максим Стрельник

Фото: Операція об’єднаних сил