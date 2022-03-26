Ворог несе втрати: знищено три літаки, три безпілотники, вісім танків та понад 28 одиниць наземної техніки

25 березня було успішно відбито дев’ять атак ворога у Донецькому та Луганському напрямку.
Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.
Українські захисники знищили вісім танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.
Загальні втрати особового складу російських військових – до 170 осіб.
Над Донбасом українська ППО збила три ворожих літака та три безпілотники типу Орлан-10.
Українські військовослужбовці й надалі продовжують мужньо та героїчно стримувати напади агресора!