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Факти / Україна / Суспільство

Ворог несе втрати: знищено три літаки, три безпілотники, вісім танків та понад 28 одиниць наземної техніки

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ворог несе втрати: знищено три літаки, три безпілотники, вісім танків та понад 28 одиниць наземної техніки

25 березня було успішно відбито дев’ять атак ворога у Донецькому та Луганському напрямку.

Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.

Українські захисники знищили вісім танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Загальні втрати особового складу російських військових – до 170 осіб.

Над Донбасом українська ППО збила три ворожих літака та три безпілотники типу Орлан-10.

Українські військовослужбовці й надалі продовжують мужньо та героїчно стримувати напади агресора!

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