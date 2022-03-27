Із понеділка, 28 березня, відновлюється дистанційне навчання в школах та вищих навчальних закладах Києва. Воно проходитиме в онлайн форматі.

Про це поінформував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

За його словами, дистанційне навчання у Києві з 28 березня розпочнеться в закладах загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Мета дистанційного навчання в школах та вишах столиці під час війни – як засвоєння знань, так і спілкування, психологічна підтримка, перемикання уваги дітей.

Навчання буде організовано без об’ємних домашніх завдань та негативних оцінок. Акцент під час дистанційного освітнього процесу зроблять не лише на вивченні нового матеріалу, а й на повторюванні вже пройденого.

– Ми приймали це рішення, спираючись на думку фахівців, в першу чергу психологів, які підтримують відновлення навчального процесу… Викладачі отримали чіткий сигнал: навчання в даних умовах має бути без негативних оцінок або об’ємних домашніх завдань – воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями. Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторювання – це буде ефективніше, – наголосив Мондриївський.

Він запевнив, що столиця має досвід та потужну базу для організації навчання в дистанційному форматі ще з часів карантину, який запроваджували через пандемію коронавірусу.

Мондриївський уточнив, що педагоги в Києві вже розпочали консультації з дітьми (навчальні, психологічні та розвивальні). Водночас директорам закладів освіти надали інструкцію, які платформи варто використовувати для навчання онлайн та яка мета залучення учнів.

Крім того, Мондриївський нагадав, що для учнів та вчителів у Києві вже створили мережу онлайн сервісів для розвитку. У КМДА оприлюднили перелік платформ закладів позашкільної освіти столиці:

1. Для дітей:

• Київський Палац дітей та юнацтва;

• Київська Мала академія наук учнівської молоді;

• Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання;

• Київський державний будинок художньої та технічної творчості;

• Психологічна підтримка;

• Центр творчості Шевченківець;

• Центр позашкільної роботи Святошинського району Києва;

• Дитячо-юнацький центр Дарницького району Києва.

2. Для педагогів:

• Центр професійного розвитку педагогічних працівників Києва;

• Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

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