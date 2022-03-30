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Факти / Україна / Суспільство

Як власникам житла, що приймають переселенців, отримати компенсацію за комуналку

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Як власникам житла, що приймають переселенців, отримати компенсацію за комуналку

Власники житла, які безкоштовно допомагають українцям із проживанням в період війни, зможуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Держава нараховуватиме близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.

Об запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:

  1. Подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт про готовність прийняти у себе переселенців (незабаром це можна буде зробити й через застосунок Дія).
  2. При поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування).
  3. До 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали.
  4. Отримати компенсацію (до 20 числа поточного місяця).

Крім цього, уряд компенсує комунальні витрати місцевим бюджетам, які безкоштовно прийняли переселенців у закладах комунальної власності.

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

– Мова йде про усі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелетів, вугілля та інших видів палива, – повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Як громадам, які безкоштовно приймають переселенців, отримати компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг:

  1. Орган місцевого самоврядування безкоштовно розміщує тимчасово переміщених осіб на базі закладів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності (у школах, дитячих садочках тощо).
  2. Відповідний заклад, підприємство, установа чи організація комунальної форми власності сплачує комунальні послуги до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги. (наприклад, оплатити до 20 квітня 2022 року рахунки за надані комунальні послуги у березні 2022 року).
  3. Інформація про оплату комунальних послуг надається відповідному ОМС.
  4. ОМС не пізніше третього робочого дня після оплати подає до відповідної обласної військової адміністрації заяву на отримання компенсації разом з підтвердними документами щодо фактичної оплати послуг.
  5. Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв скеровують узагальнену інформацію від ОМС до Мінрегіону.
  6. Мінрегіон узагальнює інформацію, надану військовими адміністраціями, та готує проект рішення Кабінету Міністрів про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для компенсації.
  7. Орган місцевого самоврядування отримує компенсацію.
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Фото: Depositphotos

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