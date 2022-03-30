Власники житла, які безкоштовно допомагають українцям із проживанням в період війни, зможуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Держава нараховуватиме близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.
Об запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:
- Подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт про готовність прийняти у себе переселенців (незабаром це можна буде зробити й через застосунок Дія).
- При поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування).
- До 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали.
- Отримати компенсацію (до 20 числа поточного місяця).
Крім цього, уряд компенсує комунальні витрати місцевим бюджетам, які безкоштовно прийняли переселенців у закладах комунальної власності.
Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.
– Мова йде про усі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелетів, вугілля та інших видів палива, – повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.
Як громадам, які безкоштовно приймають переселенців, отримати компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг:
- Орган місцевого самоврядування безкоштовно розміщує тимчасово переміщених осіб на базі закладів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності (у школах, дитячих садочках тощо).
- Відповідний заклад, підприємство, установа чи організація комунальної форми власності сплачує комунальні послуги до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги. (наприклад, оплатити до 20 квітня 2022 року рахунки за надані комунальні послуги у березні 2022 року).
- Інформація про оплату комунальних послуг надається відповідному ОМС.
- ОМС не пізніше третього робочого дня після оплати подає до відповідної обласної військової адміністрації заяву на отримання компенсації разом з підтвердними документами щодо фактичної оплати послуг.
- Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв скеровують узагальнену інформацію від ОМС до Мінрегіону.
- Мінрегіон узагальнює інформацію, надану військовими адміністраціями, та готує проект рішення Кабінету Міністрів про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для компенсації.
- Орган місцевого самоврядування отримує компенсацію.