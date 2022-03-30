Власники житла, які безкоштовно допомагають українцям із проживанням в період війни, зможуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Держава нараховуватиме близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.

Об запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:

Подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт про готовність прийняти у себе переселенців (незабаром це можна буде зробити й через застосунок Дія). При поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування). До 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали. Отримати компенсацію (до 20 числа поточного місяця).

Крім цього, уряд компенсує комунальні витрати місцевим бюджетам, які безкоштовно прийняли переселенців у закладах комунальної власності.

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

– Мова йде про усі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелетів, вугілля та інших видів палива, – повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Як громадам, які безкоштовно приймають переселенців, отримати компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг: