Мінсоцполітики і ЮНІСЕФ розпочали програму грошової допомоги для родин з дітьми, які потребують фінансової допомоги. Але допомогу зможуть отримати не всі сім’ї.

Фінансову підтримку зможуть отримати родини, які:

мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Батьки-вихователі або названі батьки також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Щоб отримати фінансову допомогу, треба зареєструватися на сайті UNICEF.

Заявку на надання фінансової допомоги будуть розглядати фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Про своє рішення вони повідомлять, надіславши СМС на номер телефону, який буде зазначений при поданні заявки.

Як розраховується сума грошової допомоги:

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

Виплата фінансової допомоги за три місяці відбувається одноразово. Наприклад, якщо в родині п’ятеро членів, то сім’я отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Виплати будуть надходити на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. Перед тим як вказувати дані картки або рахунку, переконайтесь, що у вас є до них доступ.

Джерело: Кирило Тимошенко