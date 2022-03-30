Владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием в период войны, смогут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Государство будет насчитывать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека.
Чтобы предложить свое жилье для проживания внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:
- Подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт о готовности принять у себя переселенцев (в скором времени это можно будет сделать и через приложение Дія).
- При поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления).
- До 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев.
- Получите компенсацию (до 20 числа текущего месяца).
Кроме того, правительство компенсирует коммунальные расходы местным бюджетам, которые бесплатно приняли переселенцев в учреждениях коммунальной собственности.
Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.
— Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, обращением с бытовыми отходами и его вывозом, газоснабжением, поставкой электроэнергии, покупкой дров, пеллет, угля и других видов топлива, — сообщила председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.
Как общинам, которые бесплатно принимают переселенцев, получить компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг:
- Орган местного самоуправления бесплатно размещает временно перемещенных лиц на базе заведений, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности (в школах, детских садах и т.п.).
- Соответствующее учреждение, предприятие, учреждение или организация коммунальной формы собственности оплачивает коммунальные услуги до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором были получены коммунальные услуги. (например, оплатить до 20 апреля 2022 счета за предоставленные коммунальные услуги в марте 2022 года).
- Информация об оплате коммунальных услуг предоставляется соответствующему ОМС.
- ОМС не позднее третьего рабочего дня после оплаты подает в соответствующую областную военную администрацию заявление на получение компенсации вместе с подтверждающими документами по фактической оплате услуг.
- Областные военные администрации в течение двух рабочих дней после получения заявлений направляют обобщенную информацию от ОМС в Минрегион.
- Минрегион обобщает информацию, предоставленную военными администрациями и готовит проект решения Кабинета Министров о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации.
- Орган местного самоуправления получает компенсацию.