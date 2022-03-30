Владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием в период войны, смогут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Государство будет насчитывать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека.

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:

Подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт о готовности принять у себя переселенцев (в скором времени это можно будет сделать и через приложение Дія). При поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления). До 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев. Получите компенсацию (до 20 числа текущего месяца).

Кроме того, правительство компенсирует коммунальные расходы местным бюджетам, которые бесплатно приняли переселенцев в учреждениях коммунальной собственности.

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

— Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, обращением с бытовыми отходами и его вывозом, газоснабжением, поставкой электроэнергии, покупкой дров, пеллет, угля и других видов топлива, — сообщила председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

Как общинам, которые бесплатно принимают переселенцев, получить компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг: