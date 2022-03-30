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Факты / Украина / Общество

Как владельцам жилья, которые принимают переселенцев, получить компенсацию за коммуналку

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Как владельцам жилья, которые принимают переселенцев, получить компенсацию за коммуналку

Владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием в период войны, смогут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Государство будет насчитывать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека.

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:

  1. Подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт о готовности принять у себя переселенцев (в скором времени это можно будет сделать и через приложение Дія).
  2. При поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления).
  3. До 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев.
  4. Получите компенсацию (до 20 числа текущего месяца).

Кроме того, правительство компенсирует коммунальные расходы местным бюджетам, которые бесплатно приняли переселенцев в учреждениях коммунальной собственности.

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

— Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, обращением с бытовыми отходами и его вывозом, газоснабжением, поставкой электроэнергии, покупкой дров, пеллет, угля и других видов топлива, — сообщила председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

Как общинам, которые бесплатно принимают переселенцев, получить компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг:

  1. Орган местного самоуправления бесплатно размещает временно перемещенных лиц на базе заведений, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности (в школах, детских садах и т.п.).
  2. Соответствующее учреждение, предприятие, учреждение или организация коммунальной формы собственности оплачивает коммунальные услуги до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором были получены коммунальные услуги. (например, оплатить до 20 апреля 2022 счета за предоставленные коммунальные услуги в марте 2022 года).
  3. Информация об оплате коммунальных услуг предоставляется соответствующему ОМС.
  4. ОМС не позднее третьего рабочего дня после оплаты подает в соответствующую областную военную администрацию заявление на получение компенсации вместе с подтверждающими документами по фактической оплате услуг.
  5. Областные военные администрации в течение двух рабочих дней после получения заявлений направляют обобщенную информацию от ОМС в Минрегион.
  6. Минрегион обобщает информацию, предоставленную военными администрациями и готовит проект решения Кабинета Министров о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации.
  7. Орган местного самоуправления получает компенсацию.
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Фото: Depositphotos

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