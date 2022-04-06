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Факти / Україна / Суспільство

Для порятунку поранених: в Україну передали броньовані авто для медиків швидкої допомоги

Юля Захарченко редакторка стрічки
швидка допомога

Віктор та Олена Пінчуки передали першу партію з семи броньованих автомобілів швидкої медичної допомоги стандарту Stanag 4569 лікарям для порятунку поранених українських захисників та мирних жителів, які перебувають у зоні активних бойових дій.

Партію броньованих машин, здатних забезпечити надійний захист медиків, воїнів та мирних громадян, доставили з Великої Британії.

Ці транспортні засоби належали Міністерству оборони Британії. Машини перетворив на реанімобілі з необхідним медичним обладнанням один з найбільших виробників карет швидкої допомоги.

Для порятунку поранених: в Україну передали броньовані авто для медиків швидкої допомоги / 3 фотографии

Компанія Venari Group створила ці бронеавто на безприбутковій основі. Працівники підприємства працюють цілодобово, щоб обладнати броньовані машини для України якомога швидше.

Віктор та Олена Пінчук висловили подяку посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group, члену британського парламенту Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.

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Джерело: Фонд Віктора Пінчука

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Фото: Depositphotos

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