Під Запоріжжям російські війська обстріляли село Новоданилівка фосфорними бомбами

У Запорізькій області російські війська обстріляли село Новоданилівка фосфорними боєприпасами. Внаслідок артобстрілу загорівся дах житлового будинку на вулиці Хрусталькова.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації та полковник ЗСУ Іван Арєф’єв зазначив, що немає постраждалих внаслідок пожежі, а підрозділи рятувальної служби змогли ліквідувати наслідки спалаху вогню.

Він додав, що залишається висока загроза застосування загарбниками ракетного озброєння на об’єкти військової та цивільної інфраструктури, а також імовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

– Кожен прожитий день – це боротьба за життя та нашу Україну. Боротьба, яка сповнена відчайдушним героїзмом тих, хто став пліч-о-пліч, щоб боронити Запорізький край. Тож зберігаємо спокій і тримаємо оборону, витісняючи ворожі війська, – закликав полковник Збройних сил України.

Він додав, що в одному з населених пунктів під Запоріжжям піротехніки знищили один снаряд реактивної системи залпового вогню Ураган.

Вибухонебезпечний предмет містив нездетоновані касетні елементи та становив реальну загрозу для місцевого населення, адже найближче домоволодіння розташоване лише за 20 м від небезпечної знахідки.

Фото: РНБО