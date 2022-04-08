Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, наскільки українці можуть забезпечити себе у 2022 році необхідними продуктами харчування, зважаючи на спроби РФ зірвати посівну кампанію в Україні воєнними діями.

Голова уряду пояснив, що Україна збирає фактично щонайменше семикратний врожай нашого споживання, тобто у сім разів більше, ні може спожити.

– Безумовно, сьогодні у нас є доволі великі запаси зерна, круп, олії. Запаси олії взагалі становлять на 13 років вперед. Тому у нас достатньо своїх харчових продуктів для українців, – запевнив він.

Водночас Денис Шмигаль додав, що Росія сьогодні цілеспрямовано знищує наші склади з паливом, щоб зірвати нам посівну кампанію. Також прем’єр додав, що окупанти перейшли до прямого знищення зерносховищ.

За словами Шмигаля, у такий спосіб росіяни намагаються створити продуктову кризу в світі, знищуючи інфраструктуру харчового забезпечення багатьох країн.

Голова уряду зауважив, що посівна кампанія в Україні розпочалася, вона триває у 22 областях на приблизно 80% площі, яка засіювалася минулого року.

Однак станом на сьогодні є зрозумілим, що Україна матиме приблизно на 20% менший урожай, ніж минулого року.