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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін схвалив постанову, яка забороняє держпрацівникам працювати з-за кордону

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Засідання Кабміну

Кабінет міністрів схвалив постанову щодо роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану.

Робота з-за кордону допускається лише у разі службового відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 квітня 2022 р. № 481.

Згідно з документом, для працівників може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

– Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку, – йдеться в постанові.

У разі перебування працівників в робочий час за кордоном без рішення про відрядження до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Крім того, у разі перебування членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні без відповідного рішення, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення чи припинено їх повноваження.

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