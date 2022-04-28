Міжнародний кримінальний суд отримав запити розслідувати злочини в Україні із 43 країн

До Міжнародного кримінального суду (МКС) надійшло запити від 43 країн, щоб були проведені розслідування воєнних злочинів, скоєних на території України після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН повідомив головний прокурор МКС Карім Хан.

– 43 країни надіслали інформацію про ситуацію в Україні до Міжнародного кримінального суду. Це вперше, коли стільки країн зробили подібне. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли: закон зараз важливий як ніколи… Ми маємо запобігати більшій жорстокості один проти одного, – сказав він.

Прокурор МКС нагадав, що його Офіс не має жодних політичних інтересів, а метою його судової інстанції є “дізнатися правду”.

– Я і наш офіс не маємо жодної політичної програми, лише хочемо дізнатись правду. Зараз є фіктивні новини, є спроби обманути світ. Але немає кращого способу показати брехню, як проведення незалежних розслідувань. Мої двері відкриті, – сказав Карім Хан.

Прокурор МКС також згадав свої візити до Бучі та Бородянки, під час яких бачив жахливі наслідки війни.

– … Я бачив мішки с тілами, бачив докази вбивств. Нам необхідно визначити, як вони померли і хто це зробив, а вже потім – натякати на відповідальність, – сказав Карім Хан.

Він сказав, що у всьому цьому конфлікті неважливо, чи гинуть діти з Росії, чи гинуть діти з України, бо на загиблих дітей треба дивитись як на своїх, як на свою родину, щоб не бути байдужим до цих життів.

Карім Хан додав, що його офіс зробив щось нове, чого раніше ніколи не робив Міжнародний кримінальний суд: він підписав угоду з командами з Литви, Польщею та Україною. Він також додав, що у розслідуванні беруть участь дев’ять команд. Водночас він додав, що направив до Росії вже три запити, але не отримав жодної відповіді.

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Раніше президент РФ Володимир Путін говорив, що підтримуватиме роботу з міжнародним слідством.

Нагадаємо, Україна стала першою країною у світі, куди прокурор Міжнародного кримінального суду приїхав для фіксації воєнних злочинів ще до завершення конфлікту.

Фото: МУС

Джерело: ООН