Брав по $6 тис. з людини: на Буковині викрито схему переправлення чоловіків за кордон

На Буковині викрили схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон України. Житель Чернівців підробляв трудові договори з громадянами призовного віку, за допомогою чого вони могли без перешкод виїхати на територію іншої держави.

За даними Офісу генерального прокурора України, організатор схеми був відповідальним за підбирання, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за відсутності якого чоловік створював несправжні документи.

Житель Чернівців надавав можливість чоловікам призовного віку виїхати з України без проблем. Свої послуги він оцінив у $6 тис. з однієї людини.

За допомогою такої схеми фігурант справ допоміг поїхати за кордон понад 10 чоловікам – громадянам України призовного віку. У підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено шість автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо арешту транспортних засобів. Буковинцю повідомили про підозру у підроблюванні документів та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цими статтями передбачає обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення терміном до восьми років. Досудове розслідування триває.