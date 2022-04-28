Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

З центру Рівного прибрали стелу з іменами діячів СРСР

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Рівному демонтували радянську стелу

У Рівному в четвер, 28 квітня, розпочали демонтаж стели з іменами радянських діячів. Про це повідомив секретар Рівнеради Віктор Шакирзян у своєму Facebook.

Чиновник зазначив, що місту вдалось “швидко владнати всі бюрократичні процедури” та отримати дозвіл, щоби прибрати цей елемент окупаційного радянського періоду поблизу Театральної площі у місті.

— Це чудова ідея — замість цього радянського рудимента створити на цьому ж місці патріотичний малюнок — стінопис, який стане привабливим артоб’єктом центральної частини міста.

Особисто запрошую нашу талановиту молодь, митців, істориків та культурних діячів міста пропонувати свої варіанти того, що буде розміщено на цій стіні, — написав Шакирзян.

У 2021 році на цій стелі були п’ятикутні зірки і п’ять прізвищ з декомунізаційного списку Українського інституту національної пам’яті.

Виконати відповідний закон, який набув чинності у 2016 році, заважав статус пам’ятки місцевого значення.

14 квітня у Рівному демонтували самохідну артустановку. Її перевезуть на Пагорб Слави та встановлять дулом на Москву. Також у тому напрямку розвернуть усю техніку, яка є на меморіалі.

Related video
Читайте
Позбутися символів комуністичної окупації: у Луцьку демонтують символіку СРСР

Також місто ухвалило рішення про перенесення могил сербського революціонера Олеко Дундича, який воював у складі більшовиків проти УНР, та Михайла Богомолова, дивізія якого двічі захоплювала Рівне у складі Червоної армії та брала участь у боях проти УНР. Їх перенесуть із парку та скверу на кладовище.

Обидва пам’ятники зазнавали вандалізму. Дундичу у 2019-му відбили голову з гіпсу, а скульптуру танка над могилою Богомолова перефарбовували у рожевий колір.

Джерело: Віктор Шакирзян

Фото: Віктор Шакирзян

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка