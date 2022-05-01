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Факти / Україна / Суспільство

Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини пошкоджено 24 цивільних об’єкти та поранено дітей

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Донецька область

На Донеччині минулої доби поліція задокументувала 14 російських обстрілів.

Внаслідок ударів померло кілька мирних мешканців, також є поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років.

Про це повідомляє МВС України.

Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброва, Піски.

Внаслідок ударів пошкоджено  щонайменше 24 цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.

– Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, танків, важкої артилерії, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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