Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини пошкоджено 24 цивільних об’єкти та поранено дітей

На Донеччині минулої доби поліція задокументувала 14 російських обстрілів.
Внаслідок ударів померло кілька мирних мешканців, також є поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років.
Про це повідомляє МВС України.
Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброва, Піски.
Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 24 цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.
– Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, танків, важкої артилерії, – йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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