Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини пошкоджено 24 цивільних об’єкти та поранено дітей

На Донеччині минулої доби поліція задокументувала 14 російських обстрілів.

Внаслідок ударів померло кілька мирних мешканців, також є поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років.

Про це повідомляє МВС України.

Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброва, Піски.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 24 цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.

– Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, танків, важкої артилерії, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.