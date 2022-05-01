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Факты / Украина / Общество

В результате вражеского обстрела Донетчины повреждены 24 гражданских объекта и ранены дети

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Донецька область

В Донецкой области за прошедшие сутки полиция задокументировала 14 российских обстрелов.

В результате ударов умерло несколько мирных жителей, также есть раненые, среди них дети в возрасте пяти, шести, семи и 14 лет.

Об этом сообщает МВД Украины.

Россияне обстреляли девять населенных пунктов: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Доброполье, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Дубраво, Пески.

В результате ударов повреждены по меньшей мере 24 гражданских объекта: жилые дома, детский сад, Дом культуры, комбикормовый завод.

— Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня Град, танков, тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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