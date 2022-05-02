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Факти / Україна / Суспільство

Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року – Подоляк

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року. На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він повідомив, що у Маріуполі за два місяці окупанти вбили десятки тисяч людей.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року, й особливо сьогодні, – констатував він.

Подоляк нагадав, що за 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних, у 2020-му – 8, а в 2021 році – 15.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що за два місяці війни російська армія вбила вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової.

Більше того, росіяни вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації. Бойченко додав, що сьогодні відбувається один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує Маріуполь та його мешканців.

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Фото: Офіс президента

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