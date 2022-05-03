Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння Росією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та необхідність засудження та перемоги над путінським режимом.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі повідомив, що за відповідну постанову № 7343 проголосували 290 парламентаріїв.

— Верховна Рада України заявляє про неприпустимість монополізації РФ перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу, – йдеться у тексті заяви.

У Раді також наголосили, що злочини Росії в Україні мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу.

Верховна Рада заявила, що після перемоги у російсько-українській війні Україна та її народ гідно вшановуватимуть нове державне свято перемоги над сучасним нацизмом, що об’єднає усе суспільство. Ухвалену заяву мають невідкладно направити до національних урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.

РФ вже давно намагається приписати собі всі подвиги у Другій світовій війні. Ще її попередник СРСР нав’язував міф, що нібито Радянський Союз завжди “боровся за мир”, а у війну вступив лише після “віроломного” та “без оголошення війни” нападу Німеччини 22 червня 1941 року.

Одним із найбільш красномовних прикладів – є перепідписання акту капітуляції Німеччини. 7 травня 1945 року близько другої години ночі делегація Німеччини у французькому Реймсі підписала акт про капітуляцію, який набув чинності 8 травня. Але на вимогу Йосипа Сталіна капітуляцію “продублювали” 8 травня у радянській зоні окупації у передмісті Берліна о 22.43, коли у Москві вже було 9 травня.