Антисемітський випад і нацизм: Зеленський прокоментував заяву Лаврова напередодні 9 травня

Після скандальної заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про перекладання провини за злочини нацистів на єврейський народ стає зрозуміло, що у Кремлі забули всі уроки Другої світової війни.

Про це 2 травня у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Подібні “заяви”, додав він, сприяють самознищенню Росії в усіх сенсах цього слова.

– Звичайно, сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ, – пояснив Володимир Зеленський.

Президент вкотре нагадав світу про російський ракетний удар по Бабиному Яру в Києві та обстріли Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова.

– Після загибелі від обстрілів РФ звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни, – запевнив він.

Володимир Зеленський також підняв риторичне запитання – а чи залишиться у Москві посол Ізраїлю? Крім цього, президент України підкреслив, що цю пропагандистську та антисемітську заяву Лавров зробив за тиждень до Дня перемоги над нацизмом, що тільки додає цинічності його словам.