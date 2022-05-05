Понад 40 млн грн: суд наклав арешт на рахунки підприємств родичів Медведчука і Козака

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств, які належать родичам підозрюваних у державній зраді проросійських депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. На заарештованих рахунках було понад 40 млн грн.

За даними Державного бюро розслідувань, відбулися чергові обшуки на об’єктах, пов’язаних з родинами політиків. Правоохоронці провели слідчі дії за шістьома адресами: одна з них – у Київській області, а інші – на території Львівської області.

У ДБР зазначили, що родичі проросійських депутатів Медведчука та Козака є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівські області. Під час обшуків вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності.

Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (за статтею 364, статтею 240, частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України).

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Надалі ДБР має намір ініціювати питання щодо накладення арешту на вилучені коштовності та їхнього передання до Національного агентства України з управління активами. 27 квітня вже відбувалися обшуки на 22 об’єктах у Львівській області, які належать родичам політиків.