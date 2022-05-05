Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає грошову допомогу людям, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати.

Як отримати грошову допомогу від ООН, Фактам ICTV розповідає юристка Ario Law Firm Надія Грищенко.

Заповнити форму-заявку на грошову допомогу від ООН можна на цьому сайті.

Якщо ви залишили Україну через війну, що розв’язала Росія, і хочете отримати грошову допомогу, залиште свій польський номер телефона та вкажіть кількість людей у вашій родині, які перебувають в Польщі.

Коли буде доступна дата для зустрічі, вам надішлють текстове повідомлення на ваш мобільний телефон із запрошенням прийти до одного з центрів.

Зверніть увагу, що ви отримаєте текстове повідомлення лише тоді, коли буде вільна дата для зустрічі. Через велику кількість запитів надсилання текстового повідомлення може зайняти кілька тижнів після вашого запиту.

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Під час зустрічі заявників попросять надати відбитки пальців: це пов’язано з безпекою перерахування коштів. Після відвідування центру і реєстрації учасники програми отримають sms-повідомлення BLIK та інформацію про розмір допомоги. Потім протягом 7 днів необхідно зняти гроші в банкоматі, обравши опцію BLIK зняття.

Для зняття коштів знадобиться пароль, який отримають заявники під час реєстрації. Дуже важливо одразу забрати всю суму, тому що код BLIK є одноразовим. Гроші можна зняти в більшості банкоматів Польщі: Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash.

Через місяць особа, на яку поширюється дія програми, отримає sms-повідомлення з новим кодом BLIK для зняття суми на наступний місяць. Важливо, що при зміні номеру телефона, втраті BLIK-коду або пароля необхідно буде знову відвідати центр особисто.