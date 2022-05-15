РФ не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності – речник МЗС

Росія поки не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Росія поки що не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності – це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці зараз захищають свою землю від російської агресії, – сказав Ніколенко.

Він зазначив, що “руський мир” базується на пригнічуванні власного населення, позбавленні його будь-яких прав і свобод та на збагаченні владної верхівки.

– Тому нехай російський режим не сує свій ніс у європейську інтеграцію України, а займається власними справами, – додав речник МЗС.