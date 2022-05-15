ЗСУ розпочали відлік третьої сотні збитих російських літаків

За минулу добу Збройні сили України вразили вісім повітряних цілей російських військ. Українська авіація знищила опорний пункт, КПС роти, 10 броньованих машин та 30 російських солдатів.

Зенітні ракетні війська розпочали відлік третьої сотні збитих літаків російських окупантів. У Харківській області у глибині ворожої території збито вже 201-й винищувач окупантів, тип якого встановлюється.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ збила сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

– Авіація ЗСУ продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема, знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів, – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом за добу уражено:

1 літак (Су-30/Су-34)

7 БпЛА (ОТР);

взводний опорний пункт;

КСП роти;

10 броньованих машин;

близько 30 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 80 днів. За цей час українським захисникам вдалося знищити 201 російський літак, які вбивали мирних жителів і бомбили наші міста.