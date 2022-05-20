Травень, 20 в 15:22

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, якою є зараз, з урахуванням військових дій у країні, ситуація із субсидіями в Україні.

Зокрема, вона уточнила, що всі субсидії, призначені минулого сезону, автоматично перепризначаються людям на наступний період.

– Але постають питання у людей, яким потрібні нові призначення субсидій. Нові призначення також можуть бути. Потрібно або зайти на сайт Мінсоцполітики та подати заяву та декларацію на призначення, або прийти до органів соцпризначення особисто, або направити туди заяву поштою, – розповіла міністр в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 20 травня.

Вона уточнила, що автоматично перепризначені з минулого періоду субсидії для більш ніж 2 млн людей.