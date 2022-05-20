Травень, 20 в 14:47

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, коли саме внутрішньо переміщені особи отримають виплати за травень та скільки може тривати затримка із боргом за іншими місяцями.

– Ми намагаємось зробити все швидко. Ще буде два чи три транші до кінця місяця, але я думаю, що ми закриватимемо цим людям борги з виплат за березень-квітень. За травень у 20-х числах місяця ми також закриватимемо… Я думаю, що до початку червня ми березень, квітень, травень за внутрішньо переміщеними особами профінансуємо, – зазначила вона в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 20 травня.

Раніше міністр соцполітики розповіла, кому та коли скасують виплати за статус внутрішньо переміщених осіб.