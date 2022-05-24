Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Пішли у відомому напрямку: екіпаж крейсера Москва пропонував прикордонникам неймовірні зарплати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Острів Зміїний
Фото: УНІАН

Російські військові з палуби тоді ще цілого крейсера Москва пропонували українським прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії за зраду України.

Про це йдеться у раніше неопублікованих аудіозаписах перемовин між українськими захисниками та російськими агресорами. Російська армія запропонувала “кар’єрне зростання та гідну пенсію”, якщо прикордонники стануть на бік РФ.

Зараз дивляться

– Окупанти з палуби тоді ще цілого крейсера Москва пропонували прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії. А пішли в уже відомому напрямку. Та й дісталися місця призначення доволі феєрично, – наголосили у Держприкордонслужбі України.

Досі неопубліковані аудіозаписи тих перемовин вдало доповнює ілюстрація Беати Куркуль, яка зобразила стійкість українських захисників острова Зміїний, додали у Держприкордонслужбі.

Джерело: Держприкордонслужба
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка