Пішли у відомому напрямку: екіпаж крейсера Москва пропонував прикордонникам неймовірні зарплати

Травень, 24 в 17:35

Російські військові з палуби тоді ще цілого крейсера Москва пропонували українським прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії за зраду України.

Про це йдеться у раніше неопублікованих аудіозаписах перемовин між українськими захисниками та російськими агресорами. Російська армія запропонувала “кар’єрне зростання та гідну пенсію”, якщо прикордонники стануть на бік РФ.

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– Окупанти з палуби тоді ще цілого крейсера Москва пропонували прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії. А пішли в уже відомому напрямку. Та й дісталися місця призначення доволі феєрично, – наголосили у Держприкордонслужбі України.

Досі неопубліковані аудіозаписи тих перемовин вдало доповнює ілюстрація Беати Куркуль, яка зобразила стійкість українських захисників острова Зміїний, додали у Держприкордонслужбі.