Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля Сєвєродонецька та вийти на адмінкордон Луганщини – Генштаб
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На Донецькому напрямку російська армія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета ворога – оточення українських захисників у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської області.
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