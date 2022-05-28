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Факти / Україна / Суспільство

Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля Сєвєродонецька та вийти на адмінкордон Луганщини – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля Сєвєродонецька та вийти на адмінкордон Луганщини – Генштаб
Фото: Depositphotos

На Донецькому напрямку російська армія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета ворога – оточення українських захисників у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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