Май, 28 в 18:59

На Донецком направлении российская армия ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель врага – окружение украинских защитников в районах городов Лисичанск и Северодонецк.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские войска пытаются выйти на административную границу Луганской области.

Чтобы обеспечить усиленный контрразведывательный режим, в Беларуси до 31 августа 2022 года ввели временные ограничения на въезд в пограничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

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На Северском направлении враг пытается не допустить переброску наших войск на другие угрожающие направления. РФ удерживает вражеские войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Страна-агрессор совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.

Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевска. Самолет оперативно-тактической авиации РФ из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

Чтобы уточнить положение украинских войск, российская армия ведет воздушную разведку из беспилотных летательных аппаратов в Черниговской и Сумской областях.

На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.