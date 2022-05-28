Ракети Harpoon і 155-мм САУ: Резніков про нову зброю для України

Травень, 28 в 12:22

Завдяки майстерності українських захисників російські окупанти отримують відсіч, на яку навіть не очікували. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

– Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка, – переконаний міністр оборони.

Берегова оборона нашої держави посилиться ракетами Harpoon, більше того, їх застосовуватимуть підготовлені українські команди, що допоможе захистити берег України.

Він висловив впевненість, що Harpoon та наші Нептуни допоможуть звільнити та знову зробити Чорне море безпечним, зокрема надійно захистити українську Одесу.

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– За останні півтора місяця ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків! Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще, – повідомив міністр.

На думку Резнікова, серед останніх надходжень варто згадати понад 100 американських БПЛА різних типів.