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Факти / Україна / Суспільство

Консультація щодо усиновлення дитини: як подати заявку через Дію

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Консультація щодо усиновлення дитини: як подати заявку через Дію

Завдяки здобуткам цифрової держави українці можуть навчатися, сплачувати податки, отримувати соціальну допомогу та ще багато чого онлайн. Тепер на порталі Дія можна ще й проконсультуватися щодо усиновлення дитини.

Як подати заявку на консультації щодо усиновлення дитини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як подати заявку через Дію

Аби отримати консультацію щодо усиновлення дитини, спочатку необхідно надіслати відповідну заявку на порталі Дія:

Зараз дивляться
  • зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся (за допомогою Дія.Підпис чи BankID);
  • серед послуг знайдіть та оберіть Консультація з усиновлення;
  • заповніть онлайн-форму заяви;
  • підпишіть електронним підписом та відправте заявку.

Подання заяви триває до 5 хв, а її опрацювання — до 15 робочих днів.

Після цього вам надійде повідомлення, необхідно буде погодити дату, час та форму консультації.

До речі, офлайн це можна зробити, звернувшись до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

Наступні кроки

Далі вам потрібно буде обрати форму сімейного виховання та подати відповідну заяву.

Форми сімейного виховання є кількох видів:

  • усиновлення — це повне прийняття у сім’ю дитини на підставі рішення суду;
  • опіка/піклування встановлюється для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років, піклування — над неповнолітніми дітьми з 14 до 18 років. Опікун (піклувальник) зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний та духовний розвиток, а також забезпечити повну загальну середню освіту;
  • прийомна сім’я — сім’я або окрема особа, що взяла на виховання і спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування за оплату. Прийомні батьки несуть обов’язки з виховання та розвитку дітей і є їхніми законними представниками;
  • дитячий будинок сімейного типу — окрема сім’я, що добровільно за оплату взяла на виховання не менш як п’яти дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не має перевищувати 10, враховуючи й рідних дітей.
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