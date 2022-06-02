Червень, 02 в 15:19

Завдяки здобуткам цифрової держави українці можуть навчатися, сплачувати податки, отримувати соціальну допомогу та ще багато чого онлайн. Тепер на порталі Дія можна ще й проконсультуватися щодо усиновлення дитини.

Як подати заявку на консультації щодо усиновлення дитини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як подати заявку через Дію

Аби отримати консультацію щодо усиновлення дитини, спочатку необхідно надіслати відповідну заявку на порталі Дія:

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зайдіть на портал Дія

серед послуг знайдіть та оберіть Консультація з усиновлення

заповніть онлайн-форму заяви;

підпишіть електронним підписом та відправте заявку.

Подання заяви триває до 5 хв, а її опрацювання — до 15 робочих днів.

Після цього вам надійде повідомлення, необхідно буде погодити дату, час та форму консультації.

До речі, офлайн це можна зробити, звернувшись до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

Наступні кроки

Далі вам потрібно буде обрати форму сімейного виховання та подати відповідну заяву.

Форми сімейного виховання є кількох видів: