Консультация по усыновлению ребенка: как подать заявку через Дію
Благодаря достижениям цифрового государства украинцы могут учиться, платить налоги, получать социальную помощь и еще много чего онлайн. Теперь на портале Дія можно еще и проконсультироваться по усыновлению ребенка.
Как подать заявку на консультации по усыновлению ребенка — читайте в материале Фактов ICTV.
Как подать заявку через Дію
Чтобы получить консультацию по усыновлению ребенка, сначала необходимо отправить соответствующую заявку на портале Дія:
- зайдите на портал Дія и авторизуйтесь (с помощью Дія.Підпис или BankID);
- среди услуг найдите и выберите Консультация по усыновлению;
- заполните онлайн-форму заявления;
- подпишите электронную подпись и отправьте заявку.
Подача заявления длится до 5 мин, а ее обработка — до 15 рабочих дней.
После этого вам поступит уведомление, необходимо будет согласовать дату, время и форму консультации.
Кстати, офлайн это можно сделать, обратившись в службу по делам детей по месту своего проживания.
Следующие шаги
Далее вам нужно будет выбрать форму семейного воспитания и подать соответствующее заявление.
Формы семейного воспитания являются нескольких видов:
- усыновление — это полное принятие в семью ребенка на основании решения суда;
- опека/попечительство — устанавливается для воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство — над несовершеннолетними детьми с 14 до 18 лет. Опекун (попечитель) обязан воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, психическом и духовном развитии, а также обеспечить полное общее среднее образование;
- приемная семья — семья или отдельное лицо, взяла на воспитание и совместное проживание от одного до четырех детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки за оплату. Приемные родители несут обязанности по воспитанию и развитию детей и являются их законными представителями;
- детский дом семейного типа — отдельная семья, которая добровольно за оплату взяла на воспитание не менее пяти детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Общее количество детей в детском доме семейного типа не должно превышать 10, учитывая и родных детей.