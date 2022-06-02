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Факты / Украина / Общество

Консультация по усыновлению ребенка: как подать заявку через Дію

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Консультация по усыновлению ребенка: как подать заявку через Дію

Благодаря достижениям цифрового государства украинцы могут учиться, платить налоги, получать социальную помощь и еще много чего онлайн. Теперь на портале Дія можно еще и проконсультироваться по усыновлению ребенка.

Как подать заявку на консультации по усыновлению ребенка — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать заявку через Дію

Чтобы получить консультацию по усыновлению ребенка, сначала необходимо отправить соответствующую заявку на портале Дія:

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  • зайдите на портал Дія и авторизуйтесь (с помощью Дія.Підпис или BankID);
  • среди услуг найдите и выберите Консультация по усыновлению;
  • заполните онлайн-форму заявления;
  • подпишите электронную подпись и отправьте заявку.

Подача заявления длится до 5 мин, а ее обработка — до 15 рабочих дней.

После этого вам поступит уведомление, необходимо будет согласовать дату, время и форму консультации.

Кстати, офлайн это можно сделать, обратившись в службу по делам детей по месту своего проживания.

Следующие шаги

Далее вам нужно будет выбрать форму семейного воспитания и подать соответствующее заявление.

Формы семейного воспитания являются нескольких видов:

  • усыновление — это полное принятие в семью ребенка на основании решения суда;
  • опека/попечительство — устанавливается для воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство — над несовершеннолетними детьми с 14 до 18 лет. Опекун (попечитель) обязан воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, психическом и духовном развитии, а также обеспечить полное общее среднее образование;
  • приемная семья — семья или отдельное лицо, взяла на воспитание и совместное проживание от одного до четырех детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки за оплату. Приемные родители несут обязанности по воспитанию и развитию детей и являются их законными представителями;
  • детский дом семейного типа — отдельная семья, которая добровольно за оплату взяла на воспитание не менее пяти детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Общее количество детей в детском доме семейного типа не должно превышать 10, учитывая и родных детей.
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