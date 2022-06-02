Июнь, 02 в 15:19

Благодаря достижениям цифрового государства украинцы могут учиться, платить налоги, получать социальную помощь и еще много чего онлайн. Теперь на портале Дія можно еще и проконсультироваться по усыновлению ребенка.

Как подать заявку на консультации по усыновлению ребенка — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать заявку через Дію

Чтобы получить консультацию по усыновлению ребенка, сначала необходимо отправить соответствующую заявку на портале Дія:

Сейчас смотрят

зайдите на портал Дія

среди услуг найдите и выберите Консультация по усыновлению

заполните онлайн-форму заявления;

подпишите электронную подпись и отправьте заявку.

Подача заявления длится до 5 мин, а ее обработка — до 15 рабочих дней.

После этого вам поступит уведомление, необходимо будет согласовать дату, время и форму консультации.

Кстати, офлайн это можно сделать, обратившись в службу по делам детей по месту своего проживания.

Следующие шаги

Далее вам нужно будет выбрать форму семейного воспитания и подать соответствующее заявление.

Формы семейного воспитания являются нескольких видов: