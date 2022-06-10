Червень, 10 в 8:35

Російські окупанти мотострілецького підрозділу зі складу 1 армійського корпусу у повному складі відмовилися від участі у бойових діях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Причиною відмови стали значні втрати особового складу під час боїв з українськими захисниками в Харківській області.

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У Генштабі наголошують, що навіть примус із боку командування окупаційних військ не дає результатів.

Так, підрозділи, які укомплектовані примусово мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, дедалі частіше відмовляються від участі в бойових діях.

За минулу добу ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак ворога, знищили 10 танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Крім того, збили п’ять безпілотників типу Орлан-10.

До того ж наша авіація завдала серії ударів по опорних пунктах, скупченню техніки та особового складу в районах п’яти різних населених пунктів на Херсонщині.